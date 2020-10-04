В столице мужчина погиб под колесами поезда Кишинев-Унгены

КИШИНЕВ, 4 окт — Sputnik. Поезд Кишинев-Унгены сбил мужчину на улице Лунчий в столице. Сообщается, что попавший под поезд погиб на месте.

Трагедия произошла утром в воскресенье, около 7.00. Погибшему от 60 до 70 лет, его личность устанавливается, сообщают столичные правоохранительные органы.

В июне в коммуне Гидигич 30-летний мужчина погиб после того, как на него наехал поезд Кишинев-Бельцы. По версии следствия, он уснул на железнодорожных путях.

А в феврале пассажирский поезд Санкт-Петербург - Кишинев сбил автомобиль на переезде в Страшенском районе. Водитель автомобиля погиб.

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