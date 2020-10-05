За ночь и утро в Молдове произошла серия ДТП — один погиб, трое в больнице

На дорогах страны продолжаются трагедии — сразу две автоаварии, одна из них с трагическим исходом, произошли в Новоаненском районе.

КИШИНЕВ, 5 окт — Sputnik. Невеселый итог начала рабочей недели — к утру понедельника в Молдове произошли три серьезных ДТП, причем два из них — в Новоаненском районе.

В ночь с воскресенья на понедельник, около полуночи, на въезде в село Рошканы в направлении Бульбоаки 37-летний водитель автомобиля Mercedes превысил скорость и не справился с управлением. В результате машина сошла с трассы, перевернулась и врезалась в дерево. Водитель погиб на месте, прибывшие на место происшествия врачи "скорой помощи" оказались бессильны.

Также близ Бульбоаки, около шести часов утра, автомобиль Audi, которым управлял 45-летний мужчина, врезался в дорожную технику — каток-уплотнитель. При столкновении пострадали трое пассажиров, 21-летний мужчина и две женщины, 19 и 36 лет. Пострадавшие доставлены в больницу с травмами.

Утром в понедельник близ поселка Первомайск в Приднестровье водитель Peugeot, пытаясь уйти от столкновения с выбежавшей на дорогу собакой, не справился с управлением. Автомобиль перевернулся и врезался в дерево на обочине дороги. По сообщению МВД Приднестровья, водитель не пострадал.

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