Цепная авария в Кишиневе: "гармошка" из четырех автомобилей

Редкое ДТП произошло на одной из главных магистралей столицы, причем - в условиях минимального дорожного трафика.

КИШИНЕВ, 5 окт — Sputnik. На проспекте Дачия в кишиневском секторе Ботаника произошла цепная авария. На перекрестке столкнулись сразу четыре автомобиля.

Во время ДТП никто не пострадал. Автовладельцы своим ходом отправились в инспекторат полиции, чтобы задокументировать аварию.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в комфортных для вождения условиях, когда дорожный трафик на перекрестке был минимальным.

К утру понедельника в Молдове произошли три серьезных ДТП, причем два из них — в Новоаненском районе.

Около полуночи погиб 37-летний водитель Mercedes — не справился с управлением на въезде в село Рошкань, вылетел с дороги и врезался в дерево. А около 6 утра близ Бульбоаки Audi врезался в дорожный каток-уплотнитель. Трое пассажиров, в том числе две женщины, доставлены в больницу с множественными травмами.

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