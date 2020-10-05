Пострадавшие от подтопления жители Комрата: помощь местных властей

Муниципальный совет также выделил деньги на покрытие расходов по питанию солдат, карабинеров и сотрудников УЧС, работавших на ликвидации последствий стихии, на оценку состояния пострадавшего имущества жителей, а также - на установление причины затопления.

КОМРАТ, 5 окт - Sputnik, Алексей Карташилов. Экстренное заседание Муниципального совета Комрата по вопросу затопления части города ливневыми потоками прошло в понедельник.

Среди предложений советников – посадка деревьев на окраине города выше зоны затопления и привлечение к этому школьников, а также организация усиленного патрулирования пострадавших улиц, где несколько дней назад были зафиксированы случаи краж.

В примэрии Комрата предложили выделить каждому пострадавшему деньги на аренду жилья. На проживание семьи до трех человек – до 2 000 леев, свыше трех – до 3 000 леев в месяц. На эти цели местными властями уже выделено 100 000 леев.

Кроме того, был расторгнут договор с Комратским университетом о передаче ему в безвозмездное пользование квартиры. Жилье, которое на протяжении 13 лет простаивает, будет передано одной из пострадавших семей.

© Photo : Алексей Карташилов Пострадавшие дома в результате наводнения в Гагаузии.

После ливневого дождя в конце сентября десятки домовладений в Комрате оказались частично или полностью затопленными. Мощные потоки воды сносили все на своем пути – заборы, жилые постройки, уносили мебель, одежду, домашнюю живность.

По данным местным властей, в ночь на 30 сентября уровень воды на водохранилище Комрата достиг критических отметок – 2,95 метра. Угрозы обрушения дамбы и затопления уже сотен домов удалось избежать после очистки гидротехнических сооружений и прокладки дополнительного отводного канала.

"Впервые уровень воды так сильно поднялся. К 1,5 миллионам кубометров в озере добавились дополнительно еще около пяти. Сейчас уровень воды значительно спал, но должно уйти еще около метра. Мы просим разрешить установку второй водосбрасывающей трубы", - сказал советникам примар Сергей Анастасов.

В причинах случившегося разбираются эксперты. Специалисты обращают внимание на отсутствие защитной дамбы выше зоны бедствия – конструкцию разобрали еще в 2005 году. На том месте сейчас обрабатываемые поля.

Муниципальный совет также выделил 350.000 леев на покрытие расходов по питанию солдат, карабинеров и сотрудников УЧС, работавших на ликвидации последствий подтопления, 100.000 леев – на оценку состояния пострадавшего имущества жителей, 240.000 - на проектирование и проведение экспертизы (выявление причины затопления).

Советники решили обратиться в прокуратуру с просьбой расследование причин случившегося. Также они одобрили проведение тендера на проведение работ по очистке устья и поймы реки Ялпуг, дренажных, канализационных и отводных путей, установке новых гидротехнических сооружений и обустройство мостов. С этой целью совет обратился в правительство с просьбой о выделении 3 млн леев для первого этапа.

Ранее глава кабинета министров Молдовы Ион Кику во время посещения зоны бедствия пообещал поддержку в выделении средств на очистку реки Ялпуг.

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