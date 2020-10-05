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Пожарные

Над Кишиневом поднялся черный дым — на Чеканах произошел пожар

© Sputnik / Mihai Caraus.
Происшествия
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Sputnik Молдова
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После того, как сгорела Филармония, кишиневцы с тревогой относятся к любому пожару, вне зависимости от того, насколько серьезно возгорание.

КИШИНЕВ, 5 окт — Sputnik. Над Кишиневом вечером в понедельник поднялись густые клубы дыма. Очаг пожара находился в секторе Чеканы, в районе улицы Михай Садовяну.

По сообщению Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, на парковке в этом районе загорелся мусор. Пламя перекинулось на стоявший рядом автомобиль, у которого начали тлеть покрышки.

На месте возгорания пожар тушили два расчета.

Тем временем в Кишиневе продолжаются работы на месте пожара, который уничтожил Национальную филармонию. К работам по эвакуации уцелевших партитур и музыкальных инструментов подключились солдаты Национальной армии.

Как сообщили в оборонном ведомстве, волонтерами выступили более 20 военнослужащих.

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Теги:
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