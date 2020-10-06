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Застолье.

"Сообразили на троих": в итоге - один собутыльник убит, другой ранен

© Sputnik / Alexei Kudenko
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20201006/31936802/skonchalsya-na-meste-v-benderakh-proizoshlo-ubiystvo.html

Подозреваемый признал свою вину и дает показания правоохранителям. На него возбуждено уголовное дело.

ТИРАСПОЛЬ, 6 окт – Sputnik. В Бендерах совершенно убийство во время пьяной разборки. Через несколько часов после совершенного преступления сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого.

"Трое мужчин выпивали. Возник конфликт. Один из гостей схватил нож. Владелец квартиры 45 лет получил две колото-резаные раны в шею, мужчина скончался. Второй потерпевший с ранением ключицы успел вызвать милицию и скорую помощь", - рассказали в правоохранительном ведомстве.

Мужчина в маске пьет водку
© Sputnik / Grigoriy Vasilenko
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Подозреваемый с места преступления скрылся. Но его быстро обнаружили. Сейчас 39-летний мужчина находится в изоляторе временного содержания. Выяснилось, что он состоит на спецучете как алкоголик, судим ранее не был.

"Задержанный сотрудничает с правоохранительными органами, дает признательные показания", - пояснили в МВД.

В Управлении внутренних дел города Бендеры возбуждено уголовное дело. Оперативники продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Назначен ряд экспертиз.

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Теги:
убийство, Приднестровье


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