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В Кишиневе на рабочих рухнул подъемный кран: три человека пострадали

© Sputnik / Mihai Caraus.
Происшествия
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Sputnik Молдова
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В результате падения подъемного крана на столичной улице Тома Чорба пострадали три человека. Они находятся в больнице.

КИШИНЕВ, 7 окт — Sputnik. В центре Кишинева на рабочих рухнула стрела автомобильного крана. Об этом Sputnik Молдова рассказала пресс-секретарь Управления полиции Кишинева Светлана Скрипник.

"Инцидент произошел около 10.40 на улице Тома Чорба. Подъемный кран рухнул на рабочих, в результате пострадали три человека. Все пострадавшие госпитализированы", - пояснили в полиции.

Сотрудники Инспектората полиции Буюкан находятся на месте происшествия и выясняют все обстоятельства инцидента.

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