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Демонстрация совместных действий по захвату преступной группировки бойцами СОБР Днестр и сотрудниками МВД Приднестровья/

Похищен молдавский полицейский: Генпрокуратура и СИБ возлагают ответственность на МГБ

© Sputnik / Irina Leahova
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20201007/31952592/pokhischen-politseyskiy-genprokuratura-i-sib-ukazyvayut-na-mgb.html

Генеральная прокуратура и Служба информации и безопасности Молдовы считают МГБ Приднестровья причастным к исчезновению молдавского правоохранителя.

КИШИНЕВ, 7 окт – Sputnik. Генпрокуратура и Служба информации и безопасности (СИБ) Молдовы сообщили о похищении сотрудниками министерства госбезопасности (МГБ) Приднестровья офицера Инспектората полиции Флорешт. По факту похищения прокуратура Флорештского района открыла уголовное дело.

В СИБ сообщили, что предпринимают все возможные усилия для освобождения сотрудника правоохранительных органов Молдовы.

“Утром, 7 октября, офицер инспектората полиции Флорешт был похищен во дворе своего дома в городе Каменка, в Приднестровье. По словам его супруги, задержавшие его люди были одеты в униформу с надписью “МГБ” - аббревиатуру приднестровского министерства безопасности”, - сообщается в заявлении Генпрокуратуры.

По данным прокуроров, полицейского посадили в машину и увезли в неизвестном направлении.

В СИБ Молдовы сообщили, что предпринимают все необходимые действия для освобождения полицейского, в том числе активизируют оперативные каналы.

В МГБ Приднестровья пока никак не отреагировали на обвинения.

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