Видео, фото - Контрабанда на телеге: изобретательность не знает границ

КИШИНЕВ, 7 октября - Sputnik. Извоччик из села Медвежа Бричанского района был задержан при незаконной перевозке на телеге 200 пластиковых бутылок с алкоголем, замаскированных сушенными стеблями кукурузы. Пограничная полиция, воспользовавшись оперативной информацией, смогла взять контрабандиста с поличным.
В результате в 500 метрах от государственного рубежа была остановлена и задержана гужевая повозка, доверху загруженная сушеной кукурузной ботвой. Хозяин телеги, гражданин Молдовы 45-ти лет, не смог ответить пограничникам на вопрос, есть ли в его телеге что-то кроме видимого груза.
Полицейские тем не менее решили проверить телегу, и в результате обыска обнаружили 10 мешков, заполненных пластиковыми полуторалитровыми бутылками. Всего было изъято 200 емкостей, наполненных бесцветной жидкостью с характерным запахом этилового спирта. Контрабандный алкоголь отправлен в отделение погранполиции Ларга до выяснения обстоятельств.
- Гужевые сельхозперевозки?
- Оказывается, они были лишь прикрытием.
- Вот она, контрабанда во всей полноте и красе!
Сотрудники Пограничной полиции регионального управления NORD продолжают расследование всех обстоятельств дела с целью привлечения перевозчика к ответственности. В отношении него возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса Республики Молдова.
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