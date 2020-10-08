Бытовой конфликт привел к убийству в гагаузском селе

КОМРАТ, 8 окт – Sputnik, Максим Топал. Драка со смертельным исходом произошла 7 октября в селе Конгазчик, Комратского района. Конфликт двух местных жителей 49 и 23 лет закончился жестоким убийством, об этом корреспонденту Sputnik Молдова рассказал примар села Дмитрий Икизли.

"Впервые они повздорили еще года полтора назад, и с тех пор находились в неприязненных отношениях", - сказал он.

Преступник и его жертва встретились у парка в центре села. Между ними завязалась словесная перепалка, которая быстро переросла в драку, в ходе которой мужчина 49 лет ударил соперника ножом в живот.

Инцидент зафиксировали установленные в центре села камеры видеонаблюдения. Пострадавшего оперативно доставили в приемное отделение районной больницы муниципия Комрат. К сожалению, усилия врачей оказались тщетны – от полученных травм молодой человек скончался.

По данному факту в полиции Гагаузии уже было начато уголовное преследование по части (1) статьи 145 Уголовного кодекса Республики Молдова (умышленное убийство).

В случае, если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет. Ведется следствие.

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