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Человек с ножом. Иллюстративное фото

Бытовой конфликт привел к убийству в гагаузском селе

© Fotolia / Mr Korn Flakes
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20201008/31961600/bytovoy-konflikt-privel-k-ubiystvu-v-gagauzskom-sele.html

Разборки между жителями гагаузского села Конгазчик закончились поножовщиной и смертью молодого человека.

КОМРАТ, 8 окт – Sputnik, Максим Топал. Драка со смертельным исходом произошла 7 октября в селе Конгазчик, Комратского района. Конфликт двух местных жителей 49 и 23 лет закончился жестоким убийством, об этом корреспонденту Sputnik Молдова рассказал примар села Дмитрий Икизли.

"Впервые они повздорили еще года полтора назад, и с тех пор находились в неприязненных отношениях", - сказал он.

Преступник и его жертва встретились у парка в центре села. Между ними завязалась словесная перепалка, которая быстро переросла в драку, в ходе которой мужчина 49 лет ударил соперника ножом в живот.

Задержание
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Инцидент зафиксировали установленные в центре села камеры видеонаблюдения. Пострадавшего оперативно доставили в приемное отделение районной больницы муниципия Комрат. К сожалению, усилия врачей оказались тщетны – от полученных травм молодой человек скончался.

По данному факту в полиции Гагаузии уже было начато уголовное преследование по части (1) статьи 145 Уголовного кодекса Республики Молдова (умышленное убийство).

В случае, если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет. Ведется следствие.

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