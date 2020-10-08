Подтопление в Гагаузии: стала известна предварительная сумма ущерба

В результате сильных дождей, пришедшихся на конце сентября, в автономии серьезно пострадали четыре населенных пункта.

КОМРАТ, 8 окт – Sputnik. – Максим Топал. Наибольший урон прошедшие 29 сентября ливни нанесли столице Гагаузской автономии. По словам главы региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям Ивана Колиогло, обращения со стороны пострадавших все еще продолжают поступать, но по предварительны предварительным подсчетам потери уже превысил 8 млн леев.

"Сумма ущерба, нанесенного частному сектору в Комрате, составляет 2,5 млн леев. Серьезно пострадали и экономические агенты – здесь сумма составила 4 млн леев. Урон, нанесенный инфраструктуре муниципия, составляет 600 тыс леев. Объем [разрушений] большой, поэтому это только предварительная оценка", - сказал Колиогло.

В селе Дезгинжа разрушены шесть мостов, две детские площадки, повреждены дороги, причинен урон частным домовладениям и экономическим агентам. Общий материальный ущерб по данному населенному пункту составил более 1 млн леев.

В меньшей степени пострадали села Конгазчик и Буджак, где повреждены в основном дороги. Ущерб в них составил 104 тысячи и 53 тысячи леев соответственно.

Силы местных региональных и республиканских властей направлены на ликвидацию последствий разгула природной стихии.

"На заседании правительства принят проект постановления о выделении 1,8 млн леев на проведение первого этапа очистки русла реки Ялпуг и его притоков. Помимо этого, у нас собирается вся информация для подготовки полного пакета документов, который будет передан в Национальную комиссию по чрезвычайным ситуациям", - отметил глава региональной КЧС.

В результате ливневых дождей, прошедших на юге страны 29 сентября, в Комрате пострадало 40 домохозяйств. Многие дома в микрорайоне «Заялпужье» уже не подлежат восстановлению.

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