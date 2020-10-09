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Национальная армия помогает в ликвидации последствий проливных дождей в Молдове.

Ливень ущерба: правительство обещает помощь пострадавшим селам

© Photo : Алексей Карташилов
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20201009/31974282/posledstviya-dozhdya-i-vetra-pravitelstvo-obeschaet-pomosch.html

Бушевавшая в четверг непогода нанесла ущерб многим селам Молдовы. Правительство страны обещает помочь пострадавшим населенным пунктам.

КИШИНЕВ, 9 окт - Sputnik. Ливни и шквалистый ветер в четверг вечером нанесли ущерб кровле зданий в Криулянском, Глодянском и Сорокском районах страны. 

Улица Михай Витязул в Кишиневе.
© Sputnik / Ciobanu Victor
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Сотни листов шифера и металлочерепицы сорваны с крыш нескольких учреждений и домов, сообщает пресс-служба правительства Молдовы. 

В пятницу премьер-министр Ион Кику провел телефонные разговоры с примарами пострадавших населенных пунктов, чтобы согласовать процесс оценки ущерба и предоставления помощи от правительства.

Между тем, непогода натворила в стране немало бед. По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД, в селе Бошкана Криулянского района сильными порывами ветра сорвало крыши примарии, деревенской церкви, домохозяйств сельчан. Поваленное дерево повредило два газопровода, на месте работали газовые службы. Кроме того, понадобилась помощь спасателей: они демонтировали элементы конструкции, чтобы не допустить их обрушения.

Localități afectate de ploile puternice
© Photo : Facebook / Guvernul Republicii Moldova
Последствия ливней в Молдове.

В Глодянах ветер сорвал около 60 листов шифера с кровли здания средней школы.

Сильный ветер также повредил крышу здания школы в Високе Сорокского района, было сорвано более 100 листов шифера. Комиссии по чрезвычайным ситуациям работают на местах для оценки размеров ущерба.

Localități afectate de ploile puternice
© Photo : Facebook / Guvernul Republicii Moldova
Последствия непогоды.

Районным комиссиям по чрезвычайным ситуациям предстоит подготовить правительству предложения для утверждения и выделения финансовых средств.

Localități afectate de ploile puternice
© Photo : Facebook / Guvernul Republicii Moldova
Сильный ветер срывал кровлю со зданий.

Прошедшие 8 октября обильные осадки, сопровождавшиеся сильными порывами ветра, нанесли ущерб не только сельским районам, но и крупнейшим муниципиям Молдовы. Ливни затопили магистральные улицы и парализовали движение транспорта в Кишиневе и Бельцах.  

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