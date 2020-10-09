Ливень ущерба: правительство обещает помощь пострадавшим селам

КИШИНЕВ, 9 окт - Sputnik. Ливни и шквалистый ветер в четверг вечером нанесли ущерб кровле зданий в Криулянском, Глодянском и Сорокском районах страны.

Сотни листов шифера и металлочерепицы сорваны с крыш нескольких учреждений и домов, сообщает пресс-служба правительства Молдовы.

В пятницу премьер-министр Ион Кику провел телефонные разговоры с примарами пострадавших населенных пунктов, чтобы согласовать процесс оценки ущерба и предоставления помощи от правительства.

Между тем, непогода натворила в стране немало бед. По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД, в селе Бошкана Криулянского района сильными порывами ветра сорвало крыши примарии, деревенской церкви, домохозяйств сельчан. Поваленное дерево повредило два газопровода, на месте работали газовые службы. Кроме того, понадобилась помощь спасателей: они демонтировали элементы конструкции, чтобы не допустить их обрушения.

В Глодянах ветер сорвал около 60 листов шифера с кровли здания средней школы.

Сильный ветер также повредил крышу здания школы в Високе Сорокского района, было сорвано более 100 листов шифера. Комиссии по чрезвычайным ситуациям работают на местах для оценки размеров ущерба.

Районным комиссиям по чрезвычайным ситуациям предстоит подготовить правительству предложения для утверждения и выделения финансовых средств.

Прошедшие 8 октября обильные осадки, сопровождавшиеся сильными порывами ветра, нанесли ущерб не только сельским районам, но и крупнейшим муниципиям Молдовы. Ливни затопили магистральные улицы и парализовали движение транспорта в Кишиневе и Бельцах.

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