Необычный случай: сначала совершил нападение, а потом тоже попал в больницу

Женщин 60 и 70 лет доставили в районную больницу Сынджерей, куда попал и злоумышленник. Сорокалетний мужчина после нападения на односельчанок нанес ножевое ранение и себе - в область живота.
На место происшествия незамедлительно прибыли медики и полицейские. Пострадавших скорая увезла в медучреждение, а правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.
Это второй подобный случай за несколько дней. В селе Конгазчик 7 октября произошли разборки, в результате которых один из местных жителей получил ножевое ранение. Пострадавшего доставили в Комратскую больницу, но спасти его жизнь медикам не удалось.