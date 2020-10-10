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Машина скорой помощи

Необычный случай: сначала совершил нападение, а потом тоже попал в больницу

© Sputnik / Mihai Caraus
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Сначала напал, а потом решил тоже стать жертвой - три человека попали в больницу, а полиция разбирается в произошедшем.

КИШИНЕВ, 10 окт - Sputnik. Двух жительниц села Куболта госпитализировали после того, как на них напал односельчанин, нанесший им ножевые ранения, пишет sputnik.md.

Кулак
© CC0 / Pixabay / Pavlofox
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Женщин 60 и 70 лет доставили в районную больницу Сынджерей, куда попал и злоумышленник. Сорокалетний мужчина после нападения на односельчанок нанес ножевое ранение и себе - в область живота.

На место происшествия незамедлительно прибыли медики и полицейские. Пострадавших скорая увезла в медучреждение, а правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Это второй подобный случай за несколько дней. В селе Конгазчик 7 октября произошли разборки, в результате которых один из местных жителей получил ножевое ранение. Пострадавшего доставили в Комратскую больницу, но спасти его жизнь медикам не удалось.

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