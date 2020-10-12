16:36 12 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.03
  • USD16.96
  • RUB0.22
  • RON4.11
  • UAH0.60
Поиск
Срочно:
Экипировка пожарного

Пожар со смертельным исходом в Бендерах: версия случившегося

© Sputnik / Mihai Caraus
Происшествия
Получить короткую ссылку
53 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/09/19/31800525.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20201012/31999580/pozhar-so-smertelnym-iskhodom-v-benderakh-versiya-sluchivshegosya.html

Во время пожара погибли двое мужчин. Личность одного из них определена – это родственник хозяев квартиры.

ТИРАСПОЛЬ, 12 окт – Sputnik. В Бендерах в одной из квартир жилого дома случился пожар, погибли двое мужчин. Предположительно, смерть наступила в результате сильного задымления.

О возгорании в одной из квартир по улице Коммунистической сообщили жильцы дома. Как рассказали в правоохранительном ведомстве Приднестровья, пожарный расчет на место происшествия прибыл за считанные минуты. Входная дверь в квартиру была заперта, огнеборцам пришлось вскрыть окно кухни.

"Очаг возгорания, диван, находился в пристройке к балкону. Здесь лежало тело мужчины. Его личность устанавливается. Тело второго мужчины находилось в одной из комнат", - отметили в МВД.

Пожар в здании кишиневской Филармонии, архивное фото.
© Sputnik / Mihai Caraus
Сгоревшая филармония в Кишиневе: отчет готов, но окончательные выводы впереди
Выяснилось, один из них - 51-летний родственник владельцев квартиры, которые уже несколько лет не проживают в городе. Мужчина присматривал за их жильем.

Предварительная причина возгорания - неосторожное курение в помещении. Пожарные предполагают, что мужчина в пристройке курил и уснул с непогашенной сигаретой.

"Вероятно, накануне мужчины употребляли спиртные напитки. В квартире обнаружены несколько пустых бутылок из-под водки", - пояснили в МВД.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Видео - Словно факел: в Южной Корее сгорел небоскреб
Видео - Сильнейший пожар на севере Израиля, тысячи людей эвакуированы
Теги:
пожар, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Красота и мускулы: как прошел чемпионат по бодибилдингу в Казани - фото
Выжить в пандемию: как предприниматели спасали свой бизнес
Выжить в пандемию: как бизнесмены разных стран спасали свое дело
ДРАМА РУМЫНСКИХ ЦЫГАН
Бедняки и изгои: как живут в румынской глубинке цыгане

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться