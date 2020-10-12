Пожар со смертельным исходом в Бендерах: версия случившегося

Во время пожара погибли двое мужчин. Личность одного из них определена – это родственник хозяев квартиры.

ТИРАСПОЛЬ, 12 окт – Sputnik. В Бендерах в одной из квартир жилого дома случился пожар, погибли двое мужчин. Предположительно, смерть наступила в результате сильного задымления.

О возгорании в одной из квартир по улице Коммунистической сообщили жильцы дома. Как рассказали в правоохранительном ведомстве Приднестровья, пожарный расчет на место происшествия прибыл за считанные минуты. Входная дверь в квартиру была заперта, огнеборцам пришлось вскрыть окно кухни.

"Очаг возгорания, диван, находился в пристройке к балкону. Здесь лежало тело мужчины. Его личность устанавливается. Тело второго мужчины находилось в одной из комнат", - отметили в МВД.

Выяснилось, один из них - 51-летний родственник владельцев квартиры, которые уже несколько лет не проживают в городе. Мужчина присматривал за их жильем.

Предварительная причина возгорания - неосторожное курение в помещении. Пожарные предполагают, что мужчина в пристройке курил и уснул с непогашенной сигаретой.

"Вероятно, накануне мужчины употребляли спиртные напитки. В квартире обнаружены несколько пустых бутылок из-под водки", - пояснили в МВД.

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