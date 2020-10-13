Выстрел в спальном районе Кишинева: что произошло

По ее словам, полицию вызвали в 03.40. Звонок поступил от женщины - сожительницы потерпевшего. Прибыв на место происшествия, сотрудники правоохранительных органов установили, что оружие, из которого был совершен выстрел, у мужчины хранилось законно.
Потерпевшего госпитализировали. Исходя из беседы полицейских с его сожительницей, установлено, что между парой были конфликты. Возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы работают над тем, чтобы выяснить обстоятельства и причины, которые побудили мужчину пойти на такой шаг.
Подошел к концу информационно-просветительский проект, призванный выявить общих исторических героев народов России и зарубежных стран. По его итогам самыми активными и эрудированными оказались школьники из Молдовы.