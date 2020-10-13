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Полиция

Выстрел в спальном районе Кишинева: что произошло

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20201013/32010070/vystrel-spalnyi-rayon-chisinau-chto-proizoshlo.html

Неспокойная ночь выдалась в столичном секторе Рышкановка. Примерно в 04.00 вызвали сотрудников правоохранительных органов.

КИШИНЕВ, 13 окт – Spuntik. В Кишиневе мужчина находится между жизнью и смертью после того, как ночью выстрелил себе в голову. Об этом Sputnik заявила пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати.

Ружье
© CC0 / Pixabay / Bru-nO
На молдавской границе неспокойно - там были слышны выстрелы
По ее словам, полицию вызвали в 03.40. Звонок поступил от женщины - сожительницы потерпевшего. Прибыв на место происшествия, сотрудники правоохранительных органов установили, что оружие, из которого был совершен выстрел, у мужчины хранилось законно.

Потерпевшего госпитализировали. Исходя из беседы полицейских с его сожительницей, установлено, что между парой были конфликты. Возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы работают над тем, чтобы выяснить обстоятельства и причины, которые побудили мужчину пойти на такой шаг.

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