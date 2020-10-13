МИД Молдовы прокомментировал ДТП с участием автобуса Кишинев-Москва на Украине

Молдавское внешнеполитическое ведомство выступило с уточнением по поводу аварии с участием автобуса, следовавшего из Кишинева в российскую столицу.

КИШИНЕВ, 13 окт – Spuntik. Украинские правоохранительные органы проводят расследование для выяснения обстоятельств ДТП с участием автобуса Кишинев-Москва на территории Винницкой области. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел и евроинтеграции Молдовы во вторник.

Авария произошла 11 октября в 18.40. В автобусе находились 35 пассажиров.

"В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получила гражданка Российской Федерации. Граждане Молдовы не пострадали. Они продолжили маршрут в Москву на другом автобусе, который предоставила транспортная компания из Молдовы", - отметили в министерстве.

По данным полиции Винницкой области, авария произошла на дороге Могилев-Подольский-Житомир-Выступовичи близ села Гора. Помимо 35 пассажиров в салоне автобуса находились и два водителя.

© Photo : Facebook / Поліція Вінницької області ДТП с участием автобуса, следовавшего из Кишинева в Москву

"По предварительной информации следствия, 54-летний водитель автобуса SETRA, следовавшего рейсом Кишинев-Москва, на участке дороги, где проводились ремонтные работы, не справился с управлением. В результате транспортное средство перевернулось", - сказано в сообщении правоохранительных органов.

© Photo : Facebook / Поліція Вінницької області ДТП с участием автобуса, следовавшего из Кишинева в Москву

Там также сообщили, что "следствием начато уголовное производство по статье 286 ч.1 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами)". За это местное законодательство предусматривает наказание до трех лет тюрьмы.

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