12:38 16 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.89
  • USD16.98
  • RUB0.22
  • RON4.08
  • UAH0.60
Поиск
Железнодорожный светофор

Авария на железнодорожном переезде в Тирасполе: подробности

© Sputnik / Сергей Пятаков
Происшествия
Получить короткую ссылку
107 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20201016/32051067/avariya-na-zheleznodorozhnom-pereezde-v-tiraspole-evakuatsiya---na-neskolko-chasov.html

Из-за ДТП на объездной дороге образовалась пробка. На переезде уже работают сотрудники автоинспекции, пытаясь решить ситуацию.

ТИРАСПОЛЬ, 16 окт – Sputnik. В Тирасполе на железнодорожном переезде на перекрестке улицы Бендерской и переулка Тракторный произошла авария. Столкнулись автокран и мотовоз. Никто не погиб, но ДТП создало много проблем.

"Водитель автокрана "МАЗ" проигнорировал запрещающие световой и звуковой сигналы светофора, выехал на железнодорожный переезд и совершил столкновение с движущимся мотовозом", - пояснили в МВД Приднестровья.

Город Кишинев
© Sputnik / Mihai Caraus
В одном из секторов Кишинева произошла авария на троллейбусной линии
В ДТП пострадал водитель МАЗа, его на скорой увезли в больницу. Мужчина находился в сознании.

У автомобиля и железнодорожного мотовоза серьезные механические повреждения. Их сейчас эвакуируют с помощью спецтехники. Рабочие говорят, на это потребуется несколько часов.

На месте аварии работают сотрудники автоинспекции, регулируют движение на переезде. Из-за ДТП на объездной дороге образовалась пробка.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Авария на севере Молдовы: мужчину чудом вытащили из "железной ловушки"
Теги:
авария, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
День города-2020.
Фото - Пандемии вопреки: в столице Молдовы отметили День города
В Польше бомба «Верзила» времён Второй мировой взорвалась под водой при разминировании.
"Верзила" взлетела на воздух: в Польше сдетонировал боеприпас времён Второй мировой
Кищинев 1812-1917 часть 2
Видео: прогулка по "ожившему" старому Кишиневу

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться