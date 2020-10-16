Авария на железнодорожном переезде в Тирасполе: подробности

Из-за ДТП на объездной дороге образовалась пробка. На переезде уже работают сотрудники автоинспекции, пытаясь решить ситуацию.

ТИРАСПОЛЬ, 16 окт – Sputnik. В Тирасполе на железнодорожном переезде на перекрестке улицы Бендерской и переулка Тракторный произошла авария. Столкнулись автокран и мотовоз. Никто не погиб, но ДТП создало много проблем.

"Водитель автокрана "МАЗ" проигнорировал запрещающие световой и звуковой сигналы светофора, выехал на железнодорожный переезд и совершил столкновение с движущимся мотовозом", - пояснили в МВД Приднестровья.

В ДТП пострадал водитель МАЗа, его на скорой увезли в больницу. Мужчина находился в сознании.

У автомобиля и железнодорожного мотовоза серьезные механические повреждения. Их сейчас эвакуируют с помощью спецтехники. Рабочие говорят, на это потребуется несколько часов.

На месте аварии работают сотрудники автоинспекции, регулируют движение на переезде. Из-за ДТП на объездной дороге образовалась пробка.

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