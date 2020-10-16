Спасатели из Молдовы вызволили из беды необычного пострадавшего

КИШИНЕВ, 16 окт - Sputnik. В населенном пункте Кэрбуна Яловенского района спасателей вызвали для выполнения нестандартной миссии. В помощи нуждался бык, упавший в глубокую яму. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны.
На место прибыл экипаж спасателей. Работать им пришлось чуть меньше часа, чтобы вызволить животного из трехметровой ямы. В какой-то момент пришлось воспользоваться специальным оборудованием. В итоге все закончилось успешно.
В какие еще передряги попадают животные
Как рассказала корреспонденту Sputnik Молдова пресс-секретарь ГИЧС Лилиана Пушкашу, спасателям приходится достаточно часто оказывать помощь животным. Всего с начала 2020 года было 394 подобных случая.
По словам Пушкашу, в опасные ситуации попадают кошки, собаки, домашний скот, дикие животные, а также птицы.
"Был случай в этом году на озере в парке "Долина роз": несколько утят попали в узкий канал на краю водоема. Вызвали спасателей, которые спасли птиц", - заявила Пушкашу.
Что касается домашнего скота, как отметила Пушкашу, то нередки случаи падения животных не только в колодцы, но и в ямы.
К каждому такому вызову спасатели относятся ответственно и помогают спасти каждого попавшего в беду животного.
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