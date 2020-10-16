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Спасатели

Спасатели из Молдовы вызволили из беды необычного пострадавшего

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20201016/32051094/pomosch-ne-tolko-dlya-lyudey-kak-iz-kakikh-peredryag-spasayut-zhivotnykh.html

В сложные и опасные для жизни ситуации могут попадать не только люди. Часто в ловушке оказываются братья наши меньшие. Но и в таких случаях спасатели незамедлительно готовы прийти на помощь.

КИШИНЕВ, 16 окт - Sputnik. В населенном пункте Кэрбуна Яловенского района спасателей вызвали для выполнения нестандартной миссии. В помощи нуждался бык, упавший в глубокую яму. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны. 

Котенок играет со щенком, тематическое фото.
© CC0 / Pixabay
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"Звонок в Единую службу спасения "112" поступил в 07.33 от хозяйки животного. Она рассказала, что 300-килограммовый бык упал в яму и не может выбраться", - сообщили в Генинспекторате по ЧС. 

На место прибыл экипаж спасателей. Работать им пришлось чуть меньше часа, чтобы вызволить животного из трехметровой ямы. В какой-то момент пришлось воспользоваться специальным оборудованием. В итоге все закончилось успешно.

В какие еще передряги попадают животные

Как рассказала корреспонденту Sputnik Молдова пресс-секретарь ГИЧС Лилиана Пушкашу, спасателям приходится достаточно часто оказывать помощь животным. Всего с начала 2020 года было 394 подобных случая.

По словам Пушкашу, в опасные ситуации попадают кошки, собаки, домашний скот, дикие животные, а также птицы.

"Был случай в этом году на озере в парке "Долина роз": несколько утят попали в узкий канал на краю водоема. Вызвали спасателей, которые спасли птиц", - заявила Пушкашу.  

Что касается домашнего скота, как отметила Пушкашу, то нередки случаи падения животных не только в колодцы, но и в ямы.

К каждому такому вызову спасатели относятся ответственно и помогают спасти каждого попавшего в беду животного.

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