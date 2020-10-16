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Столичным чиновникам грозит до 12 лет тюрьмы за хищение зарплат "сотрудников"

© Sputnik / Evghenii Panasenco
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20201016/32051745/stolichnym-chinovnikam-grozit-do-12-let-tyurmy-za-khischenie-zarplat-sotrudnikov.html

Нескольким муниципальным чиновникам грозит от 7 до 12 лет тюрьмы за фиктивное трудоустройство и хищения имущества.

КИШИНЕВ, 16 окт - Sputnik. Чиновников учреждения, подведомственного Управлению образования и спорта Кишинева, подозревают в фиктивном найме людей на работу и присвоении их зарплаты. Об этом сообщает Управление полиции Кишинева.

С 2019 года подозреваемые оформляли на работу своих знакомых, часть из которых в момент "трудоустройства" находилась за границей и в пенитенциарных учреждениях. Позже чиновники снимали их зарплату с банковских карт и присваивали ее.

За это время злоумышленники незаконно получили не менее 210 тысяч леев. Точную сумму нанесенного государству ущерба правоохранители установят во время следствия.

Полицейские и прокуроры провели обыски в домах и кабинетах подозреваемых. Там они нашли зарплатные карты людей, которые формально числились в штате сотрудников, документы о трудоустройстве и часть денег, снятых с банковских карт.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье хищение чужого имущества. Подозреваемым грозит от 7 до 12 лет тюрьмы.

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