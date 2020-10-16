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Умер бывший директор комбината Cricova Валентин Бодюл

© Sputnik / Владимир Астапкович
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20201016/32053689/umer-byvshiy-direktor-kombinata-cricova-valentin-bodiul.html

Валентин Бодюл почти три десятилетия возглавлял самый известный в Молдове комбинат по производству вин Cricova.

КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. Экс-директор комбината по производству вин Cricova Валентин Бодюл скончался. Об этом на Facebook сообщил экс-министр обороны Молдовы Валериу Плешка. Ранее в некоторых СМИ и телеграм-каналах сообщалось, что причиной смерти экс-директора Cricova стали осложнения, вызванные коронавирусом COVID-19.

Градусник
© CC0 / Pixabay
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Валентин Бодюл руководил комбинатом Cricova с 1987 по 2016 год. В 2003 году он был награжден Орденом республики.

В 2017 году Антикоррупционная прокуратура обвинила Бодюла в злоупотреблении служебным положением и превышении полномочий, из-за чего государству был нанесен серьезный ущерб. В июне 2020 года прокуратура закрыла дело из-за отсутствия состава преступления.

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