Умер бывший директор комбината Cricova Валентин Бодюл

КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. Экс-директор комбината по производству вин Cricova Валентин Бодюл скончался. Об этом на Facebook сообщил экс-министр обороны Молдовы Валериу Плешка. Ранее в некоторых СМИ и телеграм-каналах сообщалось, что причиной смерти экс-директора Cricova стали осложнения, вызванные коронавирусом COVID-19.
В 2017 году Антикоррупционная прокуратура обвинила Бодюла в злоупотреблении служебным положением и превышении полномочий, из-за чего государству был нанесен серьезный ущерб. В июне 2020 года прокуратура закрыла дело из-за отсутствия состава преступления.
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