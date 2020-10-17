В Молдове за ночь произошли два серьезных ДТП: есть пострадавшие и погибший

Сразу две серьезные аварии произошли в Молдове в ночь на среду, в результате один человек погиб и еще двое пострадали.

КИШИНЕВ, 17 окт – Sputnik. Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь на субботу в Дрокиевском районе: 29-летний водитель сгорел заживо в собственной машине, которая в результате аварии перевернулась и воспламенилась. Звонок в Единую службу спасения "112" поступил после полуночи, сообщила Sputnik пресс-секретарь Инспектората полиции Дрокии Инна Москалюк.

ДТП случилось в населенном пункте Згурица.

"В результате предварительного расследования и анализа обстоятельств на месте происшествия установлено, что 29-летний житель Дрокиевского района, который находился за рулем автомобиля Kia Optima, на въезде в населенный пункт Згурица не учел скоростной режим и столкнулся с прицепом, который буксировал трактор, за рулем находился 24-летний мужчина. Легковой автомобиль перевернулся и загорелся. Водитель оказался заблокированным в транспортном средстве и погиб на месте", - сказала Москалюк.

Водитель трактора, по словам представителя полиции, прошел алкотест, показавший, что мужчина был трезв. Тракториста доставили в Дрокиевскую районную больницу. Сотрудники правоохранительных органов ведут расследование.

ДТП с мотоциклистом

Еще одно дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь на субботу в Новоаненском районе: в аварию попал мотоциклист. Инцидент случился на центральной дороге в населенном пункте Гырбовец около 02.15. Об этом заявила Sputnik пресс-секретарь Генинспектората полиции Силвия Ветку.

© Photo : IP Anenii Noi ДТП в Новых Аненах

Молодой человек в возрасте 32 лет ехал на мотоцикле с коляской, с выключенными фарами. В определенным момент водитель не справился с управлением, и мотоцикл перевернулся.

На место происшествия прибыли врачи "скорой". После того, как медики реанимировали пострадавшего, его доставили в тяжелом состоянии в районную больницу Новых Анен. Молодого человека поместили в реанимацию.

Ведется следствие.

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