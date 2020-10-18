Фото: авария с Porsche у памятника Штефану чел Маре в Кишиневе - подробности

Разные дорожно-транспортные происшествия происходили в Кишиневе, но такие, пожалуй, - редкость. Водитель люксового авто въехал на ступеньки у памятника великому молдавскому господарю в самом центре столицы.

КИШИНЕВ, 18 окт – Sputnik. Не совсем обычное дорожно-транспортное происшествие произошло поздно вечером в субботу в молдавской столице. Водитель люксового автомобиля въехал на ступеньки у памятника Штефану чел Маре, который расположен в самом центре Кишинева. Фотографии с места происшествия появились в социальных сетях.

Как сообщила Sputnik пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати, звонок в правоохранительные органы поступил примерно в 22.30.

"Сообщили о том, что на пересечении проспекта Штефана чел Маре с улицей Митрополита Б. Бодони произошла авария - столкновение с препятствием. На место происшествия прибыл экипаж отдела документирования ДТП департамента полиции Кишинева. Полицейские установили, что 32-летний водитель автомобиля Porsche, передвигаясь по проспекту Штефана чел Маре и сделав маневр влево в направлении улицы митрополита Б. Бодони, не справился с управлением и столкнулся с препятствием - лестницей", - отметила собеседница.

По ее словам, в результате инцидента другие участники дорожного движения не пострадали. Водителю Porsche грозит шесть штрафных очков и штраф в размере 1500 леев.

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