Шокирующее убийство на севере Молдовы: жертвой стала 84-летняя женщина

Тело пожилой женщины обнаружили в ее собственном доме соседи, которые и вызвали сотрудников правоохранительных органов.

КИШИНЕВ, 18 окт – Sputnik. Убийство пожилой женщины произошло в селе Садовое, которое входит в состав муниципия Бельцы. Тело 84-летней пенсионерки нашли 17 октября в ее собственном доме. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального инспектората карабинеров МВД Молдовы.

"Прибыв на место, сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело женщины с явными признаками насильственной смерти. В результате расследования на месте в непосредственной близости от дома убитой были замечены трое мужчин, которые себя подозрительно вели. На одежде подозреваемых виднелись коричневые пятна, похожие на кровь", - отметили в инспекторате.

По данным ведомства, мужчин задержали и доставили в инспекторат полиции Бельц для установления их личности. Речь идет о гражданах в возрасте 30, 31 и 34 лет, проживающих в муниципии Бельцы и городе Бричаны.

Полиция открыла уголовное дело. Ведется следствие.

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