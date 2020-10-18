14:16 18 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.89
  • USD16.98
  • RUB0.22
  • RON4.08
  • UAH0.60
Поиск
Доступ запрещен. Полиция

Шокирующее убийство на севере Молдовы: жертвой стала 84-летняя женщина

© Sputnik / Mihai Caraus
Происшествия
Получить короткую ссылку
252 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/09/04/31552311.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20201018/32070935/shokiruyuschee-ubiystvo-na-severe-moldovy-zhertvoy-stala-84-letnyaya-zhenschina.html

Тело пожилой женщины обнаружили в ее собственном доме соседи, которые и вызвали сотрудников правоохранительных органов.

КИШИНЕВ, 18 окт – Sputnik. Убийство пожилой женщины произошло в селе Садовое, которое входит в состав муниципия Бельцы. Тело 84-летней пенсионерки нашли 17 октября в ее собственном доме. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального инспектората карабинеров МВД Молдовы.

Молоток судьи
© AP Photo / Charlie Neibergall
Пожизненное заключение грозит троим жителям Хынчешсткого района за убийство

"Прибыв на место, сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело женщины с явными признаками насильственной смерти. В результате расследования на месте в непосредственной близости от дома убитой были замечены трое мужчин, которые себя подозрительно вели. На одежде подозреваемых виднелись коричневые пятна, похожие на кровь", - отметили в инспекторате.

По данным ведомства, мужчин задержали и доставили в инспекторат полиции Бельц для установления их личности. Речь идет о гражданах в возрасте 30, 31 и 34 лет, проживающих в муниципии Бельцы и городе Бричаны.

Полиция открыла уголовное дело. Ведется следствие.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Сводка происшествий: загадочное убийство в столице и трагедия в Кагуле
Бытовой конфликт привел к убийству в гагаузском селе


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Курсантка Рязанского Гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова на занятиях по конной подготовке.
Фото - Галоп, берет, автомат: конная подготовка девушек-курсантов десантного училища
Школьница делает коляски для собак инвалидов
Видео-Доброе дело: школьница мастерит коляски для собак-инвалидов
Кищинев 1812-1917 часть 2
Видео: прогулка по "ожившему" старому Кишиневу

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться