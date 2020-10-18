Фото - ДТП в Дрокиевском районе: один погибший

Леденящие душу фотографии с места ДТП опубликовал инспекторат полиции Дрокиевского района: водитель пошел на обгон, не справился с управлением, столкнулся с другой машиной, а затем его автомобиль перевернулся.

КИШИНЕВ, 18 окт – Sputnik. Смертельное ДТП в Дрокиевском районе: автомобиль перевернулся после того, как водитель попытался обогнать другую машину, но не сумел сохранить дистанцию между транспортными средствами. Один из участников аварии погиб по дороге в больницу. Инцидент произошел в селе Окюл-Алб, заявила Sputnik Молдова пресс-секретарь Инспектората полиции Дрокии Инна Москалюк.

© Photo : IP Drochia ДТП в Дрокиевском районе

По ее словам, 28-летний водитель Opel пошел на обгон автомобиля Seat, которым управлял 74-летний мужчина. Молодой человек не сумел сохранить дистанцию между автомобилями.

"В результате столкновения Seat врезался в столб, а Opel вылетел с дороги и перевернулся. Водителя Opel и 28-летнего пассажира забрала "скорая". От полученных травм молодой человек скончался по пути в районную больницу", - отметила Москалюк.

О состоянии 74-летнего мужчины пока ничего не известно. Сотрудники правоохранительных органов начали расследование.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova