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Жестокое убийство в Кишиневе: жертвой стала 16-летняя девушка

© Sputnik / Mihai Caraus
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20201020/32088327/ubiystvo-chisinau-zhertvoy-stala-16-letnyaya-devushka.html

Полиция и прокуроры проводят следственные мероприятия по факту убийства в одном из спальных районов молдавской столицы.

КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik. Жуткий случай в одном из спальных районов Кишинева: убита несовершеннолетняя девушка. Об этом Sputnik Молдова сообщила пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати.

"Инцидент зарегистрирован. На данный момент сотрудники полиции и прокуратуры проводят следственные мероприятия для установления всех обстоятельств. После чего мы выступим с заявлением по этому случаю", - сказала Стати.

По предварительной информации, как сообщают некоторые СМИ, 16-летняя девушка пропала несколько дней назад. А ее тело нашли в квартире на Телецентре. Предполагаемый убийца - 18 летний молодой человек.

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