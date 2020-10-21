Жуткое ДТП во Флорештах: пешехода сбили сразу два автомобиля

Сначала 32-летного молодого человека сбил автомобиль Honda, а затем на противоположной полосе движения - машина "ВАЗ".

КИШИНЕВ, 21 окт – Sputnik. Кошмарное дорожно-транспортное происшествие произошло во Флорешстком районе: пешехода сбили два раза подряд. Об этом Sputnik сообщила пресс-секретарь местного Инспектората полиции Инна Москалюк.

© Photo : IP Florești ДТП во Флорештах

Инцидент произошел накануне вечером. По данным правоохранительных органов, 32-летний житель Флорештского района около 20:00 направлялся пешком из села Чирипкау в населенный пункт Гура Каменка по правой стороне проезжей части.

"Его сбил автомобиль Honda Civic, которым управлял 30-летний житель Бельц. Затем пешехода, находившегося уже на противоположной полосе движения, сбила другая машина модели "ВАЗ", за ее рулем был 55-летний житель Флорешсткого района. В результате молодой человек скончался на месте", - отметила Москалюк.

© Photo : IP Florești ДТП во Флорештах

По ее словам, оба автовладельца прошли алкотест - ни один из них не был в состоянии опьянения.

"На данный момент ведется следствие для установления всех обстоятельств ДТП", - заключила представитель полиции.

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