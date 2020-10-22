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Общественный транспорт

Двухлетний ребенок попал под колеса маршрутного такси: что с ним сейчас

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Дорожно-транспортное происшествие произошло в Приднестровском регионе – в селе Тея Григориопольского района.

ТИРАСПОЛЬ, 22 окт – Sputnik. Двухлетнего ребенка в селе Тея Григориопольского района сбила маршрутка. Мальчик неожиданно выбежал на дорогу. Наезда избежать не удалось.  

"Водитель, управляя микроавтобусом Mercedes, двигался по сельской улице, по своему рабочему маршруту "Спея-Тирасполь", когда ребенок вдруг выбежал на дорогу", - сообщили в пресс-центре МВД Приднестровья.

Железнодорожный светофор
© Sputnik / Сергей Пятаков
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Мальчика доставили на скорой в реанимационное отделение Республиканского центра матери и ребенка в Тирасполе. Диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение и ушиб головного мозга.

Ведется разбирательство по факту ДТП. Также правоохранители выясняют, как и почему несовершеннолетний ребенок остался без присмотра родителей и в нарушение ПДД выбежал на проезжую часть.

У 65-летнего водителя маршрутки взяты биопробы, он управлял в трезвом состоянии. Автомобиль помещен на охраняемую площадку районного отдела внутренних дел Григориополя.

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Теги:
ребенок, авария, Приднестровье


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