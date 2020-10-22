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ДТП в Липканах

Фото: грузовик протаранил несколько машин - подробности ДТП

© Photo : IP Briceni
Происшествия
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https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0a/16/32121605.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20201022/32122977/photo-gruzovik-protaranil-neskolko-mashin-podrobnosti-dtp.html

Очевидцы заявляют, что в результате ДТП несколько человек ранены, а одного увезли в больницу в тяжелом состоянии.

КИШИНЕВ, 22 окт – Sputnik. Серьезное ДТП произошло в городе Липканы Бричанского района. Груженое щебнем крупногабаритное транспортное средство на большой скорости врезалось в несколько припаркованных автомобилей. Пострадали трое человек. Инцидент зарегистрирован в 10.20, заявила Sputnik пресс-секретарь инспектората полиции Бричан Светлана Талпэ.

  • ДТП в Липканах
    ДТП в Липканах
    © Photo : IP Briceni
  • ДТП в Липканах
    ДТП в Липканах
    © Photo : IP Briceni
  • ДТП в Липканах
    ДТП в Липканах
    © Photo : IP Briceni
  • ДТП в Липканах
    ДТП в Липканах
    © Photo : IP Briceni
  • ДТП в Липканах
    ДТП в Липканах
    © Photo : IP Briceni
  • ДТП в Липканах
    ДТП в Липканах
    © Photo : IP Briceni
  • ДТП в Липканах
    ДТП в Липканах
    © Photo : IP Briceni
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© Photo : IP Briceni
ДТП в Липканах
Водитель грузовика в возрасте 55 лет потерял контроль над транспортным средством из-за технической неисправности машины. В результате большегруз, который вез порядка 20 тонн щебня, протаранил четыре автомобиля, припаркованных на обочине, и перевернулся. Двое водителей и пассажирка одного из автомобилей - 53-летняя женщина, получили различные травмы. На место происшествия прибыла скорая.

"Проводится следствие для выяснения всех обстоятельств произошедшего", - сказала Талпэ.

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