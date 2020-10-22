НЦБК проводит обыски в консульстве Молдовы в Бухаресте

Следственные мероприятия предприняты в рамках уголовного дела по факту злоупотреблений бывших сотрудников.

КИШИНЕВ, 22 окт — Sputnik. Национальный центр по борьбе с коррупцией проводит обыск в помещении консульства Республики Молдова в Бухаресте.

Информацию Sputnik Молдова в пресс-службе ведомства.

"НЦБК проводит следственные мероприятия в рамках расследования по делу, открытому по факту злоупотребления служебным положением, совершенным бывшими сотрудниками учреждения. Сейчас происходит выемка документов, для проверки имеющейся информации", — рассказал источник.

О деталях уголовного дела пресс-секретарь НЦБК обещала уведомить позже.

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