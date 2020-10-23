Взрыв в частном жилом доме в Страшенском районе: пострадал один человек

Котел для отопления стал причиной взрыва в частном доме: инцидент произошел на кухне. Пострадавшей женщине потребовалась медпомощь, ее госпитализировали в больницу.

КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. Взрыв произошел в частном жилом доме в населенном пункте Кожушна Страшенского района. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

По предварительной информации, взорвался отопительный котел, работающий на дровах и угле. Пострадала 37-летняя женщина.

"Прибывшие на место происшествия пожарные определили, что от взрыва пострадали элементы кухни, в которой находился котел. Пострадавшую доставили в Институт скорой медицины для дальнейшего лечения", - отметили в инспекторате.

Специалисты предположили, что взрыв произошел после того, как женщина решила подключить котел, который не использовался в теплый период года. Ведется расследование.

В Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям обращают внимание на то, что необходимо проверять отопительные установки в начале холодного сезона. Эксперты подчеркивают, что проверку и ремонт такого оборудования лучше доверять авторизированным компаниям.

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