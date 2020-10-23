Пожар на складе в Криулянском районе: что удалось спасти

По данным Главного инспектората по чрезвычайным ситуациям Молдовы, пострадавших в результате пожара нет.

ТИРАСПОЛЬ, 23 окт – Sputnik. Сотрудники Главного инспектората по чрезвычайным ситуациям Молдовы сумели потушить пожар на складе в Бэлцата Криулянского района практически за час. Возгорание случилось утром 23 октября.

"Звонок в службу 112 был зарегистрирован в 08:15. Согласно полученным данным, склад для приготовления корма для кроликов был охвачен пламенем", - рассказали в Главном инспекторате по чрезвычайным ситуациям Молдовы.

Для немедленного устранения пожара на месте было направлено пять бригад спасателей и пожарных. Когда команда прибыла на место, удалось определить, что пожар затронул площадь около 1400 м2, а крыша ангара частично обрушилась.

В 09:24 спасатели смогли установить также место возгорания. Пострадавших в результате пожара нет.

Сотрудникам Главного инспектората по чрезвычайным ситуациям удалось спасти и другие прилегающие постройки на площади 1000 м2.

Причина и обстоятельства пожара будут выяснены позже.

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