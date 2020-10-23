11:33 23 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.17
  • USD17.05
  • RUB0.22
  • RON4.14
  • UAH0.60
Поиск
Пожар в здании Филармонии

Пожар на складе в Криулянском районе: что удалось спасти

© Sputnik / Mihai Caraus
Происшествия
Получить короткую ссылку
5 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/09/19/31802321.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20201023/32134609/pojar-na-sclade-v-kriulyanskom-rayone-chto-udalos-spasti-.html

По данным Главного инспектората по чрезвычайным ситуациям Молдовы, пострадавших в результате пожара нет.

ТИРАСПОЛЬ, 23 окт – Sputnik. Сотрудники Главного инспектората по чрезвычайным ситуациям Молдовы сумели потушить пожар на складе в Бэлцата Криулянского района практически за час. Возгорание случилось утром 23 октября.

"Звонок в службу 112 был зарегистрирован в 08:15. Согласно полученным данным, склад для приготовления корма для кроликов был охвачен пламенем", - рассказали в Главном инспекторате по чрезвычайным ситуациям Молдовы.

Для немедленного устранения пожара на месте было направлено пять бригад спасателей и пожарных. Когда команда прибыла на место, удалось определить, что пожар затронул площадь около 1400 м2, а крыша ангара частично обрушилась.

В 09:24 спасатели смогли установить также место возгорания. Пострадавших в результате пожара нет.

Сотрудникам Главного инспектората по чрезвычайным ситуациям удалось спасти и другие прилегающие постройки на площади 1000 м2.

Причина и обстоятельства пожара будут выяснены позже.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Пожар со смертельным исходом в Бендерах: версия случившегося
Видео - Сильнейший пожар на севере Израиля, тысячи людей эвакуированы
Теги:
пожар


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Концерт в Органном зале.
Фото: Органный зал в Кишиневе снова открыл свои двери для публики
Первый концерт перед публикой состоялся в Органном зале в Кишиневе.
Первый концерт перед публикой вновь состоялся в Органном зале в Кишиневе - видео
Расходы кандидатов в президенты на предвыборную кампанию
Рейтинг затрат кандидатов в президенты на предвыборную кампанию

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться