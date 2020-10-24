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В отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19.

Руководитель Центра здоровья в Сорокском районе умерла от последствий COVID-19

© Sputnik / Алексей Даничев
Происшествия
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2187)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20201024/32148477/rukovoditel-tsentra-zdorovya-v-sorokakh-umerla-ot-posledstviy-vyzvannykh-covid-19.html

Еще один работник молдавской системы здравоохранения стал жертвой распространения коронавируса нового типа.

КИШИНЕВ, 24 окт – Sputnik. Руководитель центра здоровья Сорока Ноуэ Инна Попеску умерла от осложнений, вызванных COVID-19. Об этом сообщает местная пресса.

Дезинфекция.
© Sputnik / Anton Denisov
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У Попеску, а также у других ее коллег выявили инфекцию неделю назад. 

После того, как ее здоровье ухудшилось, руководитель поликлиники была госпитализирована. Вечером 23 октября около 18:00 женщина умерла.

Инна Попеску проработала в сфере здравоохранения 20 лет. С 2000 года она занимала различные должности в санитарно-оздоровительной системе и зарекомендовала себя как хороший профессионал. В 2018 году она была назначена руководителем медицинского центра Сорока Ноуэ.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2187)

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