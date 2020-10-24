Руководитель Центра здоровья в Сорокском районе умерла от последствий COVID-19

Еще один работник молдавской системы здравоохранения стал жертвой распространения коронавируса нового типа.

КИШИНЕВ, 24 окт – Sputnik. Руководитель центра здоровья Сорока Ноуэ Инна Попеску умерла от осложнений, вызванных COVID-19. Об этом сообщает местная пресса.

У Попеску, а также у других ее коллег выявили инфекцию неделю назад.

После того, как ее здоровье ухудшилось, руководитель поликлиники была госпитализирована. Вечером 23 октября около 18:00 женщина умерла.

Инна Попеску проработала в сфере здравоохранения 20 лет. С 2000 года она занимала различные должности в санитарно-оздоровительной системе и зарекомендовала себя как хороший профессионал. В 2018 году она была назначена руководителем медицинского центра Сорока Ноуэ.

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