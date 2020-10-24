Авто с литовскими номерами через молдавскую границу не пустили

Транспортное средство задержано до выяснения всех обстоятельств, а водителю грозит штраф от 300 до 1 500 леев.

КИШИНЕВ, 24 окт – Sputnik. В городе Атаки сотрудники Пограничной полиции остановили автомобиль с истекшим сроком пребывания в Республике Молдова.

За рулём Opel Vectra с литовскими номерами находился 28-летний житель Окницкого района.

Как выяснилось, все сопроводительные документы на машину также давно нуждались в обновлении.

Водитель сообщил, что купил машину у жителя Рышкан, а "бумаги" оформил за 300 долларов.

Транспортное средство было изъято до выяснения всех обстоятельств, а его владельцу грозит штраф от 300 до 1 500 леев.

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