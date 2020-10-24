18:20 24 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.17
  • USD17.05
  • RUB0.22
  • RON4.14
  • UAH0.60
Поиск
Пограничная полиция. Иллюстративное фото.

Авто с литовскими номерами через молдавскую границу не пустили

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
Получить короткую ссылку
23 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20201024/32150400/avto-litovskie-nomera-granitsa-zaderjanie.html

Транспортное средство задержано до выяснения всех обстоятельств, а водителю грозит штраф от 300 до 1 500 леев.

КИШИНЕВ, 24 окт – Sputnik. В городе Атаки сотрудники Пограничной полиции остановили автомобиль с истекшим сроком пребывания в Республике Молдова. 

Пограничная полиция.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Видео: погранполиция провела десять обысков, конфискованы дорогие авто

За рулём Opel Vectra с литовскими номерами находился 28-летний житель Окницкого района. 

Как выяснилось, все сопроводительные документы на машину также давно нуждались в обновлении.

Водитель сообщил, что купил машину у жителя Рышкан, а "бумаги" оформил за 300 долларов.

Транспортное средство было изъято до выяснения всех обстоятельств, а его владельцу грозит штраф от 300 до 1 500 леев.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Видео: погранполиция провела десять обысков, конфискованы дорогие авто


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Концерт в Органном зале.
Фото: Органный зал в Кишиневе снова открыл свои двери для публики
“Соревнования в большей нелюбви к России” - как Москва отреагировала на предвыборные дебаты в США
Видео - Как Москва отреагировала на предвыборные дебаты в США
Расходы кандидатов в президенты на предвыборную кампанию
Рейтинг затрат кандидатов в президенты на предвыборную кампанию

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться