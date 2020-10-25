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Печь.

В Молдове за сутки восемь человек отравились угарным газом

© Sputnik / Osmatesco Dmitrii
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Вместе с похолоданием участились случаи интоксикации продуктами сгорания. Власти рекомендуют проверять исправность печей перед их использованием.

КИШИНЕВ, 25 окт – Sputnik. За последние сутки в Молдове по меньшей мере восемь человек получили отравления угарным газом разной степени тяжести. Среди них четверо несовершеннолетних, сообщают в Национальном инспекторате по чрезвычайным ситуациям.

Газовая плита
© Sputnik / Евгений Панасенко
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Первый случай произошел 24 октября в селе Пугачены Новоаненского района. Двенадцатилетний подросток и еще один восемнадцатилетний молодой человек обратились в скорую помощь после того, как почувствовали себя плохо. Прибывшие на место врачи установили, что у обоих симптомы отравления угарным газом. Обошлось без госпитализации. 

Другой подобный эпизод случился вечером того же дня в селе Гайдар Чадыр-Лунгского района. Здесь из-за неисправной печи почувствовали недомогание двое взрослых, мужчина в возрасте 58 лет, и семилетний ребенок.

Пожарные
© Sputnik / Mihai Caraus
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В Кагуле семья с двумя детьми в возрасте шести и пяти лет обратилась за медицинской помощью утром 25 октября. Прибыв на место, врачи определили, что у всех были симптомы отравления угарным газом. Пострадавшим была оказана помощь.

В связи с участившимися случаями отравлений Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям призывает население соблюдать правила эксплуатации тепловых установок. Перед началом холодного сезона проверьте состояние печей и не используйте их, если они неисправны. Их эксплуатация возможна только в том случае, если они не имеют неисправностей и не выделяют опасных газов. В случае возникновения рискованных ситуаций спасатели рекомендуют обращаться в службу спасения 112.

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