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Днестр

Купаться и не думали: молодая жительница Бендер утонула в Днестре

© Photo : Miroslav Rotari
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Трагедия произошла примерно в 100 метрах от тираспольского пляжа "Сократ". Подруга бросилась на помощь, но не смогла спасти девушку.

ТИРАСПОЛЬ, 27 окт – Sputnik. В Днестре утонула 20-летняя жительница Бендер. Подруга пыталась спасти ее, вытащила на берег, но прибывшие врачи констатировали смерть молодой бендерчанки.

Девушка приехала в Тирасполь навестить подругу. После распития спиртных напитков обе отправились на Днестр. Подойдя к берегу, чтобы умыться, девушка не удержалась и упала в воду. Подруга бросилась на помощь.

Жерло колодца.
© Photo : Гродненское ОУМЧС
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"Обе растерялись, паниковали. Это только усугубило ситуацию. Захлебываясь холодной водой, девушка ушла на глубину. Подруга нырнула за ней, вытащила на берег, вызвала скорую", - рассказали в пресс-службе МВД Приднестровья.

Главное управление по чрезвычайным ситуациям Приднестровья напоминает, что купальный сезон уже завершен, а нахождение на пляже в нетрезвом состоянии - опасно для жизни.

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Теги:
Днестр, Приднестровье


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