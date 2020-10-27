Купаться и не думали: молодая жительница Бендер утонула в Днестре

Трагедия произошла примерно в 100 метрах от тираспольского пляжа "Сократ". Подруга бросилась на помощь, но не смогла спасти девушку.
ТИРАСПОЛЬ, 27 окт – Sputnik. В Днестре утонула 20-летняя жительница Бендер. Подруга пыталась спасти ее, вытащила на берег, но прибывшие врачи констатировали смерть молодой бендерчанки.
Девушка приехала в Тирасполь навестить подругу. После распития спиртных напитков обе отправились на Днестр. Подойдя к берегу, чтобы умыться, девушка не удержалась и упала в воду. Подруга бросилась на помощь.
"Обе растерялись, паниковали. Это только усугубило ситуацию. Захлебываясь холодной водой, девушка ушла на глубину. Подруга нырнула за ней, вытащила на берег, вызвала скорую", - рассказали в пресс-службе МВД Приднестровья.
Главное управление по чрезвычайным ситуациям Приднестровья напоминает, что купальный сезон уже завершен, а нахождение на пляже в нетрезвом состоянии - опасно для жизни.
Около двух десятков жителей Комрата вышли во вторник на акцию протеста. Причиной стало несогласие с оценкой ущерба имуществу людей. Местные власти обещают еще раз проверить, какой урон нанесла стихия жителям города.