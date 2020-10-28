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Пожар в многоэтажке Кишинева

Из горящей квартиры: в Рыбнице спасли двух пенсионеров

© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Пожарные смогли вовремя среагировать благодаря тому, что неравнодушные соседи своевременно сообщили о возгорании в службу.

ТИРАСПОЛЬ, 28 окт – Sputnik. В Рыбнице пожарные спасли двух человек из горящей квартиры. Пожарные локализовали очаг возгорания. Огнем была уничтожена часть постельных принадлежностей.

Возгорание произошло в многоэтажке на улице Вершигоры. Дым из окон квартиры на восьмом этаже заметили дворники.

Пожар. Архивное фото
© Sputnik / Григорий Сысоев
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"Входную дверь прибывшим огнеборцам сумела открыть 66-летняя женщина, она была пьяна. В таком же состоянии в задымленной комнате пожарные обнаружили и 63-летнего хозяина квартиры. Мужчина находился в инвалидном кресле, а рядом с ним горел матрац", - рассказали в пресс-службе МВД Приднестровья.

Супругов вывели на площадку. Врачи скорой помощи осмотрели их. Однако пенсионеры от госпитализации отказались.

"Благодаря неравнодушным людям и их своевременному сообщению в пожарную охрану удалось сохранить не только жилье, но и жизнь двух человек", - отметили в ведомстве.

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Теги:
пожар, Приднестровье


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