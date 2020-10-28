Из горящей квартиры: в Рыбнице спасли двух пенсионеров

"Входную дверь прибывшим огнеборцам сумела открыть 66-летняя женщина, она была пьяна. В таком же состоянии в задымленной комнате пожарные обнаружили и 63-летнего хозяина квартиры. Мужчина находился в инвалидном кресле, а рядом с ним горел матрац", - рассказали в пресс-службе МВД Приднестровья.
Супругов вывели на площадку. Врачи скорой помощи осмотрели их. Однако пенсионеры от госпитализации отказались.
"Благодаря неравнодушным людям и их своевременному сообщению в пожарную охрану удалось сохранить не только жилье, но и жизнь двух человек", - отметили в ведомстве.
Игорь Додон заявил, что слова румынского посла о румынских солдатах, воевавших в 1941 году на территории Молдовы за справедливость и свободу, расходятся с мнением подавляющего большинства граждан страны.