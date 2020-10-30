Неизвестный сообщил о бомбах в зданиях примэрии Кишинева и посольства Украины

Утро в молдавской столице началось с сообщения о минировании зданий администрации Кишинева и украинской дипмиссии. Правоохранительные органы оцепили зоны возле примэрии и посольства.

КИШИНЕВ, 30 окт - Sputnik. Полиция проверяет сообщения о бомбах в зданиях примэрии Кишинева и посольства Украины. Информацию Sputnik подтвердили в столичном инспекторате.

"В пятницу, в 07.00, в полицию поступило сообщение от мужчины, который заявил, что в зданиях примэрии Кишинева и посольства Украины находятся взрывоопасные предметы. На место выехали специальные службы. Указанные зоны оцеплены, транспорт перенаправлен", - отметили в полиции.

На данный момент специализированные службы работают над проверкой зданий городской администрации и дипмиссии.

"Сотрудники полиции предпринимают все меры для идентификации человека, который сделал звонок. Предстоит выяснить все обстоятельства", - добавили в инспекторате.

Согласно статье 281 Уголовного кодекса Молдовы, заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения имущественного ущерба в крупных размерах или наступления иных тяжких последствий, наказывается штрафом от 550 до 850 условных единиц, или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, или лишением свободы на срок до 2 лет.

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