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Проверка сообщения о минировании здания примэрии Кишинева

Сообщения о минировании мэрии Кишинева и посольства Украины оказались ложными

© Sputnik / Mihai Caraus
Происшествия
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Тема:
События Кишинева (93)
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Sputnik Молдова
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После звонка с информацией о взрывных устройствах прошли проверки, но ничего подозрительного правоохранители не нашли. Вокруг зданий столичной администрации и украинской дипмиссии сняли оцепление, полицейские и саперы покинули указанные зоны.

КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik. Сообщения о бомбах в зданиях примэрии Кишинева и посольства Украины оказались ложными. Об этом сообщили в пресс-службе столичного инспектората полиции.

"В результате проверок правоохранительные органы не обнаружили каких-либо подозрительных или взрывоопасных предметов. По обоим случаям инициированы уголовные дела. Сотрудники полиции предпринимают все меры по идентификации и задержанию человека, который сообщил о минировании этих зданий. На данный момент проводятся уголовно-процессуальные действия для выяснения обстоятельств", - отметили в инспекторате.

Сообщение о минировании зданий столичной администрации и дипмиссии поступило около 07.00 утра. В "Единую службу спасения" позвонил неизвестный мужчина, который сообщил, что в этих зданиях находятся взрывоопасные предметы.

Телефон
Evgheni Panasenco
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Согласно статье 281 Уголовного кодекса Молдовы, заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения имущественного ущерба в крупных размерах или наступления иных тяжких последствий, наказывается штрафом от 550 до 850 условных единиц, или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, или лишением свободы на срок до 2 лет.

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Тема:
События Кишинева (93)

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