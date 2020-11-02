Пожар в Оргеевском районе: есть пострадавшие

По предварительной информации, инцидент произошел из-за невнимательного использование открытого огня, однако точную причину пожара еще предстоит выяснить.

КИШИНЕВ, 2 ноя – Sputnik. Пожар вечером 1 ноября произошел в жилом доме в Оргеевском районе: пострадала пожилая женщина. Информацию об этом сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД республики.

Как заявили в ведомстве, инцидент произошел в населенном пункте Иванча. Звонок на номер Единой службы спасения "112" поступил в 20.26.

"По предварительной информации, огонь вспыхнул в одной из комнат частного жилого дома. Владелица дома - 78-летняя женщина отравилась дымом. Ее доставили в районную больницу Оргеева. На месте происшествия работали две бригады пожарных, которые смогли локализовать возгорание, чтобы не допустить распространения огня. В результате пожара пострадали вещи в одной из комнат, а три другие оказались задымлены", - отметили в инспекторате.

Предполагается, что возгорание произошло из-за невнимательного использование открытого огня, а именно горящей свечи. Обстоятельства происшествия выясняются.

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