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Горящие дом. Архивное фото

Пожар в Оргеевском районе: есть пострадавшие

© AP Photo / Noah Berger
Происшествия
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (300)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20201102/32289457/pozhar-orhei-rayon-est-postradavshie.html

По предварительной информации, инцидент произошел из-за невнимательного использование открытого огня, однако точную причину пожара еще предстоит выяснить.

КИШИНЕВ, 2 ноя – Sputnik. Пожар вечером 1 ноября произошел в жилом доме в Оргеевском районе: пострадала пожилая женщина. Информацию об этом сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД республики.

Пожар в здании Филармонии
© Sputnik / Mihai Caraus
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Как заявили в ведомстве, инцидент произошел в населенном пункте Иванча. Звонок на номер Единой службы спасения "112" поступил в 20.26.

"По предварительной информации, огонь вспыхнул в одной из комнат частного жилого дома. Владелица дома - 78-летняя женщина отравилась дымом. Ее доставили в районную больницу Оргеева. На месте происшествия работали две бригады пожарных, которые смогли локализовать возгорание, чтобы не допустить распространения огня. В результате пожара пострадали вещи в одной из комнат, а три другие оказались задымлены", - отметили в инспекторате.

Предполагается, что возгорание произошло из-за невнимательного использование открытого огня, а именно горящей свечи. Обстоятельства происшествия выясняются.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (300)

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