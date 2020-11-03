Жуткое ДТП в Бричанах: погибла пожилая женщина

КИШИНЕВ, 3 ноя - Sputnik. Серьезное ДТП в Бричанах произошло вечером в понедельник. Водитель - 53-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля Mercedes, сбила 73-летнюю пенсионерку, которая передвигалась по проезжей части.

© Photo : IP Briceni ДТП в Бричанах

Инцидент зафиксирован на улице Карпишна.

"Пешеход вела корову по правой стороне проезжей части в том же направлении, что и ехал автомобиль", - отметили в инспекторате полиции Бричан.

© Photo : IP Briceni ДТП в Бричанах

В результате полученных травм женщина-пешеход скончалась по дороге в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.

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