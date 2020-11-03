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Мигалка на полицейском автомобиле

Жуткое ДТП в Бричанах: погибла пожилая женщина

© Fotolia / Andranik123
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20201103/32306093/zhutkoe-dtp-v-briceni-pogibla-pozhilaya-zhenschina.html

Правоохранительные органы расследуют обстоятельства дорожно-транспортного просшествия, которое произошло в Бричанах.

КИШИНЕВ, 3 ноя - Sputnik. Серьезное ДТП в Бричанах произошло вечером в понедельник. Водитель - 53-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля Mercedes, сбила 73-летнюю пенсионерку, которая передвигалась по проезжей части. 

Accident grav la Briceni
© Photo : IP Briceni
ДТП в Бричанах

Инцидент зафиксирован на улице Карпишна.

"Пешеход вела корову по правой стороне проезжей части в том же направлении, что и ехал автомобиль", - отметили в инспекторате полиции Бричан.

Accident grav la Briceni
© Photo : IP Briceni
ДТП в Бричанах

В результате полученных травм женщина-пешеход скончалась по дороге в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.

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