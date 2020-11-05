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В Новых Аненах мужчина угрожал убить детей

© Sputnik / Mihai Caraus
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20201105/32337415/pryamo-seychas-muzhchina-ugrozhaet-ubit-detey.html

Страшные события происходили в одном из сел Новоаненского района этим утром. Детей взял в заложники их собственный отец.

КИШИНЕВ, 5 ноя - Sputnik. В селе Мерены Новоаненского района мужчина взял в заложники детей, чтобы убедить жену вернуться. Сообщалось, что агрессор в нетрезвом состоянии. На место событий прибыли полицейские и прокуроры.

Преступление
© Fotolia / Mr Korn Flakes
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Детей удалось освободить после вмешательства министра внутренних дел Павла Войку, а также главы Национальной полиции и спецотряда Fulger. 

Пресс-секретарь Генинспектората полиции Сильвия Ветку рассказала для Sputnik Молдова, что вызов правоохранителям поступил в 6 утра, о помощи просила родственница мужчины.

Она сообщила, что ее родственник пришел домой в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно по отношению к членам семьи. Он угрожал бывшей жене, что убьет детей, если она не вернется к нему.

"На месте происшествия также работал полицейский психолог. Он пытался убедить агрессора отпустить детей,  - сообщила Сильвия Ветку. 

Сейчас, по словам Ветку, дети вне опасности. Они получают психологическую помощь. 

Редакция Sputnik Молдова следит за развитием событий.

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