Видео: подробности операции по задержанию мужчины, который угрожал убить детей

Этот случай потряс Молдову: утро четверга началось с захвата в заложники детей, которых в течение нескольких часов удерживали в доме в селе Мерены.

КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. Пьяный молодой человек в течение нескольких часов удерживал троих маленьких детей. Нож у горла четырехлетнего ребенка, угрозы убить несовершеннолетних, детский плач, женский крик и уговоры спецназовцев: "Брось нож и одень девочку"… О подробностях этого беспрецедентного случая читайте в обзоре Sputnik.

Видео операции задержания

С чего все началось?

Утром в четверг, около 06.00, в полицию Новых Анен поступил звонок от жительницы села Мерены, которая сообщила, что ее родственник – 24-летний мужчина вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно по отношению к членам семьи.

В Генеральном инспекторате полиции восстановили картину происшествия. Ночью мужчина звонил своей жене, угрожая убить ее, если она даст против него показания по уголовному делу, по которому он проходит.

"Напуганная женщина ушла из дома, оставив детей на попечение своей родственницы. Утром мужчина вернулся домой. Он нанес несколько ударов ножом 66-летней женщине, которая находилась с детьми. Троих несовершеннолетних он взял в заложники. Речь идет о детях семи и четырех лет, а также о годовалом малыше. Женщине удалось сбежать и позвонить в полицию", - уточнили в полиции.

Действия правоохранительных органов

На место происшествия прибыли несколько полицейских расчетов, сотрудники Инспектората полиции Новых Анен, Национального инспектората расследований, спецназ Fulger, психолог и прокуроры.

"После переговоров с министром внутренних дел Павлом Войку и главой Генерального инспектората полиции Сергеем Пайю мужчина продолжал держать нож у горла четырехлетнего ребенка, взятого в заложники. При этом он продолжал угрожать убить его", - рассказали в полиции.

В Генинспекторате уточнили, что в какой-то момент начальник полиции, заметив, что жизнь этого ребенка находится в непосредственной опасности, решил вмешаться силой, сумев спасти несовершеннолетнего.

"В этот же момент благодаря профессиональному вмешательству сотрудников спецназа Fulger и Нацинспектората расследований, человека повалили на землю. В ходе операции один сотрудник получил ранение. Ему потребовалась медицинская помощь", - отметили в инспекторате.

В полиции уточнили, что задержанный мужчина является биологическим отцом ребенка в возрасте одного года, а двое других несовершеннолетних – дети его жены от первого брака.

"Речь идет о бывшем военном вооруженных сил с хорошей физической подготовкой. Возбуждено дело по ст. 280 ч.2 b) и c) "Захват заложников" Уголовного кодекса Молдовы. Мужчина задержан на 72 часа", - заключили в полиции.

Подробности от главы МВД

Детали этого происшествия рассказал министр внутренних дел Павел Войку.

"Во время операции мужчина хотел пообщаться с высокопоставленным руководителем, поэтому я решил приехать на место происшествия лично. Поскольку человек становился все более агрессивным и уже поранил палец и шею одного из детей ножом, необходимо было провести телефонный разговор, чтобы он отказался от подобных действий. Я пошел методом уговоров, он согласился отпустить двоих детей, а затем третьего", - сказал министр.

По его словам, с риском для жизни сотрудники правоохранительных органов вмешались и задержали мужчину. В ходе операции один из них оказался раненым в руку.

"От всей команды МВД благодарю главу Гениспектората полиции Сергея Пайю, который присутствовал на месте происшествия, и сотрудников полиции за оперативную реакцию, смелость и профессионализм. Благодаря им трое детей находятся вне опасности, а человек задержан. Возбуждено уголовное дело", - отметил министр.

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