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Семья.

Трагедия в Слободзеи: госпитализировали двухлетнего мальчика

© Fotolia / Robert Kneschke
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20201106/32360516/tragedia-v-slobodzei---gospitalizirovali-dvukhletnego-malchika.html

Несчастный случай произошел в одном из частных домов, пострадавшего ребенка отвезли в тираспольский центр матери и ребенка, где решили, что продолжать лечение он должен в Кишиневе.

ТИРАСПОЛЬ, 6 ноя – Sputnik. Двухлетний ребенок из города Слободзея получил химический ожог. Секунды не хватило матери, чтобы уберечь его от трагедии.

"Женщина убирала на кухне, мыла плиту специальным средством. Двухлетний ребенок находился рядом. В какой-то момент мальчик схватил бутылку с тумбочки. Мама среагировала быстро, однако малыш успел распылить опасное вещество себе в рот", - пояснили в МВД Приднестровья.

Река Днестр
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Несчастный случай: трагедия произошла на городском пляже в Бендерах
С химическим ожогом II и III степеней слизистых, в том числе пищевода и желудка мальчика госпитализировали в реанимационное отделение Республиканского центра матери и ребенка в Тирасполе.

Как говорят специалисты, сейчас состояние ребенка стабильное. По договорённости врачей с двух берегов Днестра лечение он продолжит в одном из медицинских учреждений города Кишинева.

В связи участившимися несчастными случаями с детьми правоохранители напоминают: в помещении, где находятся маленькие дети, все чистящие и лекарственные средства должны быть вне зоны досягаемости.

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Теги:
химическое вещество, Приднестровье


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