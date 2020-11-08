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ДТП

Пятеро человек госпитализированы в результате ДТП в Кишиневе

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20201108/32372350/sereznoe-dtp-v-kishineve-pyat-chelovek-gospitalizirovany.html

Воскресное утро в Кишиневе началось с аварии: в результате получили травмы пятеро человек, им потребовалась госпитализация.

КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik. Столкновение такси и легкового авто произошло в Кишиневе воскресенье утром.

ДТП в столице
© Photo : Facebook / ГБМ Город без маршруток! Молдова Онлайн / Ruslan Procop
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Инцидент зарегистрировали на пересечении улиц Мунчештской и Бачой Ной.

Пресс-секретарь управления полиции Кишинева Наталья Стати рассказала корреспонденту Sputnik Молдова, что участниками ДТП стали: автомобиль такси марки Renault, за рулем которого был 24-летний водитель, и "легковушка" Dacia, ей управлял 20-летний молодой человек.

В результате происшествия пострадало пятеро человек: таксист и четверо пассажиров. Все они госпитализированы.

Как отметила Стати, на данный момент еще неясны все обстоятельства случившегося. Правоохранительные органы их выясняют. Степень наказания виновника аварии зависит от серьезности травм пострадавших.

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