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рыбалка

Примар Кишинева объявил о новых штрафах: что нельзя делать

© Sputnik / Evghenii Panasenco
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20201108/32374066/primar-kishineva-obyavil-o-novykh-shtrafakh-chto-nelzya-delat.html

Рыбная ловля на озере в парке "Ла Извор" запрещена. Об этом напомнил столичный градоначальник Ион Чебан.

КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik. В результате рейда в парке "Ла Извор" на территории лодочной станции сотрудники полиции обнаружили вещи браконьеров. Нарушителям грозят штрафы. Об этом сообщил в воскресенье примар Кишинева Ион Чебан на своей странице в Facebook.

Очистка реки Бык
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Еще один водоем в Кишиневе очистят

По словам градоначальника, обнаружены сети, длиной около 100 метров, мешки с рыбным кормом и для хранения рыбы, ящик с рыболовными принадлежностями и другие вещи.

"В ходе расследования на месте также было обнаружено оружие - пистолет и "пневматика", без документов", - написал Чебан.

Как отметил примар, полиция будет продолжать рейды у столичных водоемов.

Кишиневский градоначальник подчеркнул, что нарушители появились вскоре после того, как в озеро было выпущено порядка 3,5 тонны нескольких видов рыбы. 

Рыбу в водоем запустили для улучшения экосистемы озера, повышения разнообразия фауны. Специалисты утверждают, что эта мера будет способствовать и очистке озера.

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