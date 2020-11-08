Примар Кишинева объявил о новых штрафах: что нельзя делать

Рыбная ловля на озере в парке "Ла Извор" запрещена. Об этом напомнил столичный градоначальник Ион Чебан.

КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik. В результате рейда в парке "Ла Извор" на территории лодочной станции сотрудники полиции обнаружили вещи браконьеров. Нарушителям грозят штрафы. Об этом сообщил в воскресенье примар Кишинева Ион Чебан на своей странице в Facebook.

По словам градоначальника, обнаружены сети, длиной около 100 метров, мешки с рыбным кормом и для хранения рыбы, ящик с рыболовными принадлежностями и другие вещи.

"В ходе расследования на месте также было обнаружено оружие - пистолет и "пневматика", без документов", - написал Чебан.

Как отметил примар, полиция будет продолжать рейды у столичных водоемов.

Кишиневский градоначальник подчеркнул, что нарушители появились вскоре после того, как в озеро было выпущено порядка 3,5 тонны нескольких видов рыбы.

Рыбу в водоем запустили для улучшения экосистемы озера, повышения разнообразия фауны. Специалисты утверждают, что эта мера будет способствовать и очистке озера.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova