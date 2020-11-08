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В утреннем ДТП в Кишиневе пострадали молдавские военные

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Травмы в результате аварии получили в том числе молдавские военные, которые ехали на службу в одно из сел республики.

КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik. В воскресенье утром двое молдавских военных пострадали в ДТП в Кишиневе. Об этом сообщил министр обороны Молдовы Александру Пынзарь.

Речь идет о ДТП, произошедшем на пересечении улиц Мунчештской и Бэчой Ной, где столкнулись "легковушка" марки Dacia и такси Renault. Как рассказал Пынзарь, автомобиль Dacia состоит на балансе Национальной армии.

"Коллеги направлялись по служебным вопросам в село Плоп-Штюбей Каушанского района, но, к сожалению, из-за неблагоприятных погодных условия и плохой видимости на пересечении двух улиц Кишинева их машина столкнулась с авто, принадлежавшим одной из компаний такси", - написал Пынзарь на своей странице в Facebook.

По словам Пынзаря, пострадавших было четверо и среди них двое военных.

Туман
© Sputnik / Miroslav Rotari
Плохая видимость: Молдову заволокло туманом, когда он перестанет появляться

"Всех госпитализировали с легкими травмами. Сейчас они вне опасности", - уточнил министр.

Глава Минобороны отметил, что полиция выясняет все обстоятельства ДТП и после этого примет решение.

Пынзарь обратился ко всем водителям и призвал быть внимательными, вне зависимости от того, насколько они торопятся. Министр предупредил о плохой видимости на дорогах в связи с туманом, который опускается утром и вечером.

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