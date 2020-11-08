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Олег Сырбу

Фото: депутат Олег Сырбу попал в аварию

© Photo : Facebook / Oleg Sîrbu
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20201108/32374754/deputat-oleg-syrbu-popal-v-avariyu.html

Молдавский парламентарий ехал на авто по одной из трасс страны, но в какой-то момент не справился с управлением.

КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik. В воскресенье утром депутат Олег Сырбу попал в аварию, об этом сообщили в Генеральном инспекторате полиции.

Как отметили в ведомстве, ДТП произошло на трассе Единец-Брынзень.

"Звонок об аварии на трассе поступил в 06.25. Прибывшие на место полицейские констатировали, что речь идет о депутате Олеге Сырбу, уроженце Единец", - уточнили в полиции.

По данным правоохранительных органов, парламентарий был за рулем автомобиля марки Mercedes.

Полицейские установили, что 53-летний депутат не справился с управлением и врезался в дерево.

В салоне машины также находился один из членов семьи парламентария. Обоих госпитализировали. 

Также в Генинспекторате сообщили, что провели тестирование водителя на наличие алкоголя. Так, было установлено, что водитель не употреблял спиртные напитки.

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