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Пистолет. Архивное фото

Стрельба у дома спикера парламента: что заявили в полиции

© Sputnik / Rodion Proca
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20201108/32375439/strelba-u-doma-spikera-parlamenta-chto-zayavili-v-politsii.html

Прошедшая ночь в Кишиневе выдалась неспокойной: неизвестный открыл стрельбу возле дома политика, расположенном на Рышкановке.

КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik. В ночь на воскресенье сотрудники Государственной службы охраны оповестили полицию, что возле дома, где проживает председатель парламента Зинаида Гречаная, были совершены несколько выстрелов. Этот факт корреспонденту Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь кишиневской полиции Наталья Стати. 

По ее словам, инцидент произошел в 05.00 на улице Германа Пынтя в столичном секторе Рышкановка.

"На место происшествия выехала оперативная группа. Полицейские установили, что никто не пострадал. В то же время они обнаружили 5 гильз, которые отправили на экспертизу", - заявила Стати.

Пистолет, выстрел.
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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По данному факту инициирован уголовный процесс, полиции предстоит выяснить все обстоятельства случившегося. 

Как отметила Стати, на данный момент следователи делают все, чтобы идентифицировать стрелявших.

Помимо этого, сотрудники правоохранительных органов должны определить тип оружия, из которого были произведены выстрелы.

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