Стрельба у дома спикера парламента: что заявили в полиции

КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik. В ночь на воскресенье сотрудники Государственной службы охраны оповестили полицию, что возле дома, где проживает председатель парламента Зинаида Гречаная, были совершены несколько выстрелов. Этот факт корреспонденту Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь кишиневской полиции Наталья Стати.
По ее словам, инцидент произошел в 05.00 на улице Германа Пынтя в столичном секторе Рышкановка.
"На место происшествия выехала оперативная группа. Полицейские установили, что никто не пострадал. В то же время они обнаружили 5 гильз, которые отправили на экспертизу", - заявила Стати.
Как отметила Стати, на данный момент следователи делают все, чтобы идентифицировать стрелявших.
Помимо этого, сотрудники правоохранительных органов должны определить тип оружия, из которого были произведены выстрелы.
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