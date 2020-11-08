Детали стрельбы у дома Гречаной: появился подозреваемый

Полиция разыскивала подозреваемых в стрельбе возле дома спикера парламента в Кишиневе. Поиски принесли результат.

КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik. Полиция определила подозреваемого в стрельбе возле дома председателя парламента республики Зинаиды Гречаной. Об этом заявила корреспонденту Sputnik Молдова пресс-секретарь кишиневской полиции Наталья Стати.

"Идентифицирован мужчина 30 лет. Он рассказал, что стрелял во время езды на автомобиле. Стрелял он в воздух из пистолета, которым владеет законно. Эти действия мужчина совершил в целях развлечься", - уточнила Стати.

Глава управления коммуникаций и протокола Генинспектората полиции Диана Фетко, в свою очередь, заявила Sputnik, что стрелявший ранее служил в бригаде специального назначения Fulger.

"Возвращался с праздника с друзьями, решил выстрелить вверх, у него не было намерения кого-то ранить. Он был пассажиром в авто марки Hyundai", - добавила Фетко.

Пистолет, из которого произведены выстрелы, конфискован. Сотрудники полиции в то же время продолжают вести расследование инцидента.

Рано утром 8 ноября сотрудники Государственной службы охраны оповестили правоохранительные органы о том, что возле дома, где проживает Гречаная, были совершены несколько выстрелов.

Инцидент произошел в 05.00 на улице Германа Пынтя в столичном секторе Рышкановка. На месте правоохранители обнаружили 5 гильз, которые отправили на экспертизу.

В то же время в полиции сообщили, что в ходе случившегося никто не пострадал.

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