16:55 08 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.31
  • USD17.20
  • RUB0.22
  • RON4.17
  • UAH0.61
Поиск
Полиция

Детали стрельбы у дома Гречаной: появился подозреваемый

© Sputnik / Mihai Caraus
Происшествия
Получить короткую ссылку
Тема:
События Кишинева (97)
167 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/09/16/31760565.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20201108/32375534/detali-strelby-u-doma-grechanoy-est-podozrevaemyy.html

Полиция разыскивала подозреваемых в стрельбе возле дома спикера парламента в Кишиневе. Поиски принесли результат.

КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik. Полиция определила подозреваемого в стрельбе возле дома председателя парламента республики Зинаиды Гречаной. Об этом заявила корреспонденту Sputnik Молдова пресс-секретарь кишиневской полиции Наталья Стати. 

"Идентифицирован мужчина 30 лет. Он рассказал, что стрелял во время езды на автомобиле. Стрелял он в воздух из пистолета, которым владеет законно. Эти действия мужчина совершил в целях развлечься", - уточнила Стати.

Глава управления коммуникаций и протокола Генинспектората полиции Диана Фетко, в свою очередь, заявила Sputnik, что стрелявший ранее служил в бригаде специального назначения Fulger. 

Пистолет. Архивное фото
© Sputnik / Rodion Proca
Стрельба у дома спикера парламента: что заявили в полиции
"Возвращался с праздника с друзьями, решил выстрелить вверх, у него не было намерения кого-то ранить. Он был пассажиром в авто марки Hyundai", - добавила Фетко.

Пистолет, из которого произведены выстрелы, конфискован. Сотрудники полиции в то же время продолжают вести расследование инцидента.

Рано утром 8 ноября сотрудники Государственной службы охраны оповестили правоохранительные органы о том, что возле дома, где проживает Гречаная, были совершены несколько выстрелов.

Инцидент произошел в 05.00 на улице Германа Пынтя в столичном секторе Рышкановка. На месте правоохранители обнаружили 5 гильз, которые отправили на экспертизу.

В то же время в полиции сообщили, что в ходе случившегося никто не пострадал.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
События Кишинева (97)

По теме

Кастеты, пистолеты и наркотики: полиция задержала 7 членов группировки
Стрельба на границе: молдавским пограничникам угрожал человек с пистолетом
Автопогоня со стрельбой: кем оказался задержанный нарушитель карантина - видео


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Вечерний Кишинев
Фото: вечерний Кишинев - красота в лучах света
Новый рекорд: силач из Уфы отбуксировал Boeing
Стронгмен из России отбуксировал Boeing - видео
Молдова в цифрах. Экономика
Молдова в цифрах: Экономика

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться