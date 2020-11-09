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Здание Апелляционной палаты Кишинева

Апелляционную палату Кишинева эвакуировали из-за сообщения о бомбе

© Photo : Николай Костыркин
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20201109/32385576/apellyatsionnuyu-palatu-Kishineva-evakuirovali-iz-za-soobscheniya-o-bombe.html

Сообщения о взрывоопасных предметах в зданиях судебных инстанций в Молдове появляются все чаще.

КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. Полиция получила сообщение о бомбе в здании Апелляционной палаты Кишинева, расположенном по улице Теилор. Сотрудники полиции эвакуировали людей из здания, проводится проверка. Информацию Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь Управления полиции Кишинева Наталья Стати.

"Сегодня, 9 ноября, в 13.45 в единую службу 112 позвонил мужчина, сообщивший, что внутри здания Апелляционной палаты Кишинева, расположенной на улице Теилор, находится взрывоопасный предмет", - говорится в сообщении Управления полиции столицы.

На вызов отреагировали все специализированные службы: патрульный батальон оперативного реагирования Кишинева, оперативная группа Инспектората полиции Ботаники, специалисты службы Bomteh. 

Здание проверяется. Сотрудники полиции предпринимают меры по установлению личности звонившего.

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